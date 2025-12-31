500 milyonluk hububat vurgunu

Konya'nın Yunak ilçesinde faaliyet gösteren Erkan Türkmen'e ait lisanslı depoda bulunması gereken hububat miktarı ile Toprak Mahsulleri Ofisi'ne bildirilen kayıtlar arasında büyük farklar olduğu tespit edildi. Durumun ihbar edilmesi üzerine harekete geçen emniyet güçleri, firma sahibi Türkmen'e ulaşamadı. Türkmen'in 22 Aralık'ta Romanya'ya kaçtığı belirlendi. Yapılan incelemelerde ise firmanın mali sıkıntı içerisinde olduğu, firma sahibi ve yetkililerine ulaşılamaması nedeniyle deponun fiilen sahipsiz kaldığı belirlendi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çok sayıda üreticinin de mağdur olduğu soruşturmada Ticaret Bakanlığı da müşteki olarak yer aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda vurgunun 500 milyon TL'nin üzerinde olduğu ileri sürüldü. Firmanın ayrıca bankalara kredi borcunun olduğu da iddia edildi. Emniyet ekipleri firma sahibi Erkan Türkmen'in ev ve şirketlerinde arama yaptı. Yapılan soruşturma kapsamında şirketin mesul müdürü, nakliye sorumlusu, depo sorumlusu, şirket müdürlerinin de içerisinde bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vatandaşların depoya teslim ettikleri ürünlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası sistemleri üzerinden kayıt altında olduğu, fiziki eksiklik olsa dahi hak sahipliğinin hukuken devam ettiği belirtildi.