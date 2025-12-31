Başkan sefada işçiler cefada

İzmir'de mali kriz yaşayan Buca Belediyesi, belediye şirketlerinde çalışan yaklaşık 1800 işçinin, kasım ayı maaşlarını ödemedi. Bunun üzerine büro elemanları geçen cuma eylem başlattı. Sendika, işverene pazartesi gününe kadar ödeme yapılması için süre tanıdı. Ancak ödeme gerçekleşmeyince işçiler dünden itibaren eyleme başladı. İş bırakan büro elemanlarına, temizlik işleri, anaokulları ve yemekhanelerde çalışan işçiler de eklendi. Sendika, maaş alacakları hesaplara yatmadığı için, bu sabahtan itibaren çöplerin toplanmayacağını açıkladı.

Herkesin çözüm üretmesini, en azından bir açıklama yapmasını beklediği CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın ise yılbaşı tatili için aralarında aşk iddiaları çıkan sanatçı Sevcan Orhan'la birlikte Tayland'ın ünlü tatil adası Phuket'e gittiği ortaya çıktı.

BİR KULLANICI PAYLAŞTI

Bir sosyal medya kullanıcısının hikâye bölümünde paylaştığı görüntülerin arka planında Duman ile Orhan'ın Phuket Adası sahilinde dolaştığı görüldü. Sosyal medya kullanıcısının daha sonra videoyu story (hikâye) bölümünden kaldırdığı görüldü.

Paylaşım sonrası, başkanın Phuket sefasına en sert tepki ise maaşları ödenmeyen eylemdeki işçilerden geldi.

'BU HALKA İHANETTİR'

Başkan Duman'ın, yerine yardımcısı Hacer Taş Gültepe'yi vekil bıraktığı ve 2 Ocak'ta tatilden döneceği öğrenildi. AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, işçilerin eylemdeyken başkanın yurtdışında tatile çıkmasını "ihanet" olarak değerlendirdi. Sağır, "Belediye kilitlenmişken valiz toplanır mı? Sorumlulukta yok, sahada hiç yok. Ama tatilde umursamazlıkta fazlasıyla var" dedi. Daha önce de 1 hafta süren eylem nedeniyle ilçenin cadde ve sokaklarında çöp dağları oluşmuştu.

BAŞKAN DUMAN, İŞÇİNİN YÜZÜNE NASIL BAKACAK

Evlerine ekmek dahi alamayan eylemdeki işçiler ise Başkan Duman'ın yılbaşı tatili için yurtdışına gitmesine büyük tepki gösterdi. Geçen yıl da maaşları ödenmediği için yeni yıla aileleri ile birlikte beş parasız girmek zorunda bırakıldıklarını hatırlatan işçiler, "Bu yıl da aynı şey oldu.

Geçen yıl yaşadıklarımızı bu yıl da yaşamamak için maaşlarımızın ödenmesini talep ettik. Fakat bir sonuç elde edemedik. Yazıklar olsun. Tatilden dönünce işçinin yüzüne nasıl bakacak" diyerek tepkilerini dile getirdiler