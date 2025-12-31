Eli kanlı Netanyahu’nun Somaliland kararı kabul edilemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Heyetlerarası ve ikili görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. İki liderin görüşmesinde ana gündem maddesi İsrail'in Somali'nin kuzeyinde tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland'ı tanıması kararıydı. Ortak basın toplantısında Başkan Erdoğan, siyonist plana sert tepki göstererek önemli mesajlar verdi:

Somali ile köklü ilişkilerimiz var. Somali ordusuna verdiğimiz eğitimler ve ekipman desteğimizle teröre karşı Somali'nin yanında olduğumuzu gösterdik. Somali'de güvenlik ortamındaki iyileşme siyasi alanda reformlar getirdi. Tüm dünyanın Somali'den ümidi kestiği bir dönemde Türkiye tarafından uzatılan kardeşlik eli iki ülke arasında kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile oldu. Aradan geçen zamanda Somali, önemli bir ilerleme kaydetti.

İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez. Somali'nin birlik ve muhafazası bizim için önemlidir. Elinde 71 bin Filistinli kardeşimizin kanı olan Netanyahu hükümeti şimdi de Afrika'yı istikrarsızlaştırmak istemektedir. Somali'nin yeniden ayağa kalkmasını istemeyenlerin çeşitli sabotajlarına rağmen, Somali'nin toprak bütünlüğünün muhafazası için destek vermeyi sürdüreceğiz. Trump'ın konuya dair ilk beyanatı da gayet anlamlıydı. Somaliland bölgesinin geleceğine dair kararlar Somalililerin iradesini karşılayacak şekilde alınmalıdır. Somalili kardeşlerimizin birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerine inanıyoruz. Somali'nin güvenlik ve istikrarına destek vermeye devam edeceğiz.

UZAY LİMANI KURACAĞIZ

Somalı ile balıkçılık alanında işbirliğimiz yeni boyut kazandı. Somali Cumhuriyeti ile tarihi bir işbirliğini uzay alanında hayata geçireceğiz. Somali'de bir uzay limanı kurmayı öngörüyoruz. 3 fazdan ulaşacak projeyi Türkiye Uzay Ajansı ile gerçekleştireceğiz. Tüm projeleri hayata geçirirken Kızılay, AFAD ve TİKA başta olmak üzere ilgili kuruluşlarımızla Somali'ye destek olacağız.

YENİ GEMİMİZ SOMALİ'DE SONDAJ YAPACAK

Somali ile enerji alanındaki işbirliğimiz artıyor. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Somali deniz alanlarında 9 ay araştırma yürüttü. 4 bin 465 kilometrekarelik bir alanda yürütülen bu çalışmalar ile ülke tarihinde bir ilke imza atıldı. 2026 yılında sondaj faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz. Bu faaliyetlerimiz Somali halkının refahına önemli katkılar yapacaktır. Türkiye olarak filomuza iki yeni derin deniz sondaj gemisi dahil etmiş bulunuyoruz. Adları Çağrı Bey ve Yıldırım Bey. 2 gemimizden ilki Somali açıklarında görev yapacak.