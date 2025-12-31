Emine Erdoğan’dan KKTC’ye kompost makinesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman'a kompost makinesi hediye etti. Emine Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın çevre mühendisi eşi Nilden Bektaş Erhürman'a kompost makinesi gönderdi. Nilden Bektaş Erhürman sosyal medyadan yaptığı açıklamada Emine Erdoğan'ın hediyesini dün teslim aldıklarını duyurdu.

Emine Erdoğan ile yaptıkları görüşmede, kendisinin çevre mühendisi olduğunu öğrenen Emine Erdoğan'ın bu değerli makineyi hediye etmek istediğini belirten Erhürman, makine için gönülden teşekkür etti ve makinenin KKTC Cumhurbaşkanlığı'na kurulacağını, burada oluşan yeşil atıkların ise kompostlaştırılarak geri kazanılacağını ifade etti. Elde edilen kompostun bahçede gübre olarak kullanılacağını dile getiren Nilden Bektaş Erhürman, çevre için yapılacak çalışmalara önce bulundukları yerden başlamayı hedeflediklerini vurguladı. Nilden Bektaş Erhürman, 13 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yaptığı ziyaretinde Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından ağırlanmıştı.