Kahraman şehitlere veda

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) için Yalova Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Şehitlerden Turgut Külünk Düzce Akçakoca'da, Yasin Koçyiğit Ankara'da, İlker Pehlivan ise Yalova'da toprağa verildi. İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta önceki gece DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte 3 polis memuru şehit olmuş, 8 polis ile 1 bekçi yaralanmıştı. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmişti. Şehit olan polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit için dün Yalova Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

'ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ DEĞİL'

Törende konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Vatan toprağımız payidar kalsın diye candan geçen nice yiğitler gibi şehitler kervanına katılan 3 kahraman polisimiz İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit'i rahmet-i Rahman'a uğurluyoruz. O kahramanlar ki gecenin karanlığında milletimizin huzur ve güvenliği için terörün en kirli yüzüne karşı bir an bile tereddüt etmeden ahde sadakatle şehadete yürüdüler. Üçü de suçlunun ve zalimin karşısında dimdik durmanın vakarıyla görev yaptılar. Kahraman şehitlerimiz, sizler şehitler tepesini boş bırakmadınız. Şanlı bayrağımıza rüzgâr oldunuz. Vatanımıza siper oldunuz. Sizler asil milletimizin alın yazısına şan ve şeref olarak yazıldınız" dedi. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Yerlikaya, "Bugün acımız çok büyük ama kararlılığımız da çok büyük. Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, onların bizlere emanet bıraktığı bu vatana sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Terörle mücadelede kararlı ve emin adımlarla Allah'ın izniyle ilerleyeceğiz" diye konuştu.

AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI

Şehit polis memuru İlker Pehlivan için öğle namazının ardından Yalova Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Şehit polisin eşi Kader (43) ile yakınları törende güçlükle ayakta durdu. Pehlivan, Yalova Şehitliği'nde defnedildi. Kader Pehlivan ile şehidin oğlu Ediz Mete mezara karanfil bıraktı, kızı Elif Begüm ise babasının kabrine su döktü. Şehit polisin 2007'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başladığı, 2024'ten bu yana Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenildi.

'BİZİ ORADA BEKLE AĞABEY'

Bir çocuk babası şehit polis memuru Turgut Külünk'ün cenazesi Düzce'nin Akçakoca ilçesinde toprağa verildi. Şehidin babası Aydın, annesi Kevser, eşi Dilek ve kızı Eslem Külünk ile kardeşleri ve akrabaları taziyeleri kabul etti. Aile üyeleri, şehidin tabutu başında gözyaşı döktü. Şehidin kardeşi, ağabeyinin tabutuna sarılarak, "Bizi orada bekle ağabey" diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu ve Bülent Turan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Düzce Valisi Selçuk Aslan ve çok sayıda vatandaş katıldı. İki çocuk babası Yasin Koçyiğit'in cenazesi ise Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde toprağa verildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da DEAŞ terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan polis memurlarının ailelerine başsağlığı diledi. Erdoğan, çatışmada şehit olan polis memurları Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderek taziye dileklerini iletti.