Hakkında yakalama kararı bulunan fenomen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Şevval Şahin, Mert Vidinli, Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü'yle birlikte 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Yurtdışındaki Subaşı yakalanmamıştı. Subaşı dün saat 18.00'de İstanbul Havalimanı'na indi. Tedbir eşliğinde havalimanından çıkarılan Subaşı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. O anlara ait özel görüntüler SABAH'ın kameralarına yansıdı. Subaşı'nın buradan İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmesi bekleniyor. Öte yandan soruşturmada aralarında Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, fenomen Rabia Karaca, gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasay'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Soruşturmada ifadesi alınan 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.