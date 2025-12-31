Terör örgütü DEAŞ’a darbe 357 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van'da DEAŞ'a yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. 21 ilde DEAŞ'a yönelik yürütülen geniş çaplı operasyonlar kapsamında, illegal mescitler üzerinden örgüte finans sağladığı ve Yalova'daki terör saldırısıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 110'u İstanbul, 17'si Ankara, 37'si Yalova'da olmak üzere 357 şüpheli yakalandı.

İLLEGAL YAPILANMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, silahlı terör örgütü DEAŞ adına İstanbul'da faaliyet yürüten, örgütün sözde hocalığını-elebaşılığını yapan M.Y., yasadışı ders-sohbet etkinlikleri düzenlediği, illegal mescit faaliyetleri kapsamında terör örgütüne taban kazanma amaçlı tebliğ çalışmalarını yaptığı belirlenerek gözaltına alındı. Ayrıca M.Y.'nin mescit bünyesinde fitre, zekât ve infak adı altında toplanan paraları DEAŞ'a aktardığı, Suriye'de örgüt karşıtı grupların kontrolündeki kamplarda sözde esir tutulan örgüt yanlılarına ve eğitim/medrese faaliyetlerine kaynak sağladığı yönünde bulgulara ulaşıldı.

SALDIRIYLA BAĞLANTILILAR

Yalova'daki terör saldırısını gerçekleştirenlerle bağlantılı olduğu ve yılbaşı günü benzer saldırılara teşebbüs edebilecekleri yönünde bilgiler bulunan 41 şüpheli, terör örgütüyle irtibatı tespit edilen 13 şüpheli, sosyal medyada örgüt propagandası yapan 14 şüpheli ile yabancı terörist savaşçı (YTS) olduğu ve çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunduğu değerlendirilen 15 şüpheli tespit edildi. Toplam 115 şüpheliye yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 115 şüpheliden 110'u yakalanırken, firarileri yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. İkametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde çatışma bölgeleriyle irtibatları 11'i yabancı uyruklu, 17 örgüt üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerin cumhuriyet başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlara ilişkin "Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA GÖZALTI

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığı'nın çalışmalarının sonucunda Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyon ile ilgili sosyal medya hesaplarında provokatif paylaşım yapan 16 şüpheli yakalandı. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sosyal medyada kaynağı belirsiz, manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar dezenformasyon üretmeye yöneliktir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında çalışmalar sürmektedir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmeleri esas almalarını rica ediyoruz" dedi.

GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Anadolu Gençlik Derneği'nce (AGD), Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda şehit düşen 3 polis ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde ile Başkomutanı Muhammed Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı. İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan dernek üyeleri, Filistin bayrakları açarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. Konsolosluk önünde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.