Türkiye bölgenin vazgeçilmez ülkesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede Türkiye'den ve Başkan Erdoğan'dan övgüyle söz etmesi dünya medyasında geniş yer buldu. Trump için Türkiye'nin bölgesinin vazgeçilmez ülkesi olduğu yorumları yapıldı. Trump'ın "Türkiye'ye, F35 satabiliriz", "Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var", "Gazze'de Türk askerinin bulunması çok iyi olur" sözleri İsrail'i adeta sarstı.

İsrail gazetesi Maariv, Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı ile olan ilişkisine dair sözlerini okuyucularıyla paylaştı. Haberde, ABD Başkanı'nın "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile harika bir ilişkim var ve bunu Başbakan Netanyahu ile de görüşeceğim" dediği bildirildi.

İsrail gazetelerinden Haaretz, görüşmenin ardından Trump'ın Türkiye ile ilgili önemli ifadeler kullandığını duyurdu. Trump'ın, "Türkiye ve Erdoğan ile olan iyi ilişkilerini" vurguladığının altı çizildi. Trump'ın ifadeleri, ABD-Türkiye ilişkilerinin derinliğine dair güçlü bir mesaj olarak yorumlandı.

İsrailli Ynet, Trump'ın, Erdoğan'ın Ortadoğu için taşıdığı önemi defalarca vurguladığını yazdı. Trump'ın, Ankara'nın bölgesel dokudaki yerini öne çıkardığı belirtildi. Times of Israel gazetesi, Trump'ın Suriye'deki gelişmelere ilişkin yorumunu öne çıkardı. Trump'ın, Suriye devriminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli rolü olduğunu söylediği aktarıldı.