Son Dakika | Bilal Erdoğan Galata’dan dünyaya ’Gazze’ mesajı verdi: Filistin’i unutmayacağız, unutturmayacağız!

Son dakika haberi: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Galata Köprüsü'nde düzenlenen eylemde konuştu. Bilal Erdoğan, "Gazze, Kudüs, Mescid-i Aksa özgür olana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi.

Bilal Erdoğan: Mücadelemizi Gazze özgür olana kadar, Kudüs özgür olana kadar, Mescid-i Aksa özgür olana kadar sürdüreceğiz

Bilal Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Gazze'de yaşanan soykırımdır. Bizim meselemiz Siyonist ideolojiyledir. İşgal sona ermeden mücadelemize ara vermeyeceğiz.

"BOYKOTLA ZULMÜN NORMALLEŞMESİNE DUR DİYECEĞİZ"

Boykotu küçümsemeyeceğiz, ben ne yapıyorum sorusuna vereceğimiz en güçlü cevap olacaktır. Biz boykotla zulmün normalleşmesine dur diyeceğiz. Bu zulmün ortağı olmuyorum diyeceğiz.

"FİLİSTİN'İ UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Biz sinmeyeceğiz, susmayacağız, Filistin'i unutmayacağız, unutturmayacağız. Gazze, Kudüs, Mescid-i Aksa özgür olana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.