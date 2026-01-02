DEAŞ’a ağır darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti'nin titiz takibiyle 25 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendi. Aralarında örgütün sözde yöneticilerinin de bulunduğu iddia edilen 500'ü aşkın şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Özellikle yılbaşı gecesinde olası saldırı girişimlerine karşı örgüte yönelik İstanbul'un 17 ilçesinde 124 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde 133 kişi yakalanırken; uzun namlulu silahlar, otomatik silahlar, mermiler, telsizler ve silahlar ele geçirildi.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, Yalova'daki 3 polisin şehit edildiği saldırıyla bağlantılı olan ve İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 110 şüpheli yakalandı.

25 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 125 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'inin doğrudan çatışma bölgeleriyle irtibatlı "Yabancı Terörist Savaşçı" olduğu belirlendi.