İşçileri mağdur edip Phuket tatiline çıkmıştı! CHP'li başkandan yeni icraat: Hem satıyor hem borçlanıyor

Geçtiğimiz günlerde maaşlarını alamayan işçilerin iş bırakma eylemine rağmen sevgilisi Türkücü Sevcan Orhan’la yılbaşını geçirmek için Phuket adasına giden CHP’li Buca Belediye Başkan Görkem Duman apar topar yurda döndü. Tatilini yarıda kesip 31 Aralık akşamı yeni yıla belediye şantiyesindeki işçilerle giren Duman ‘Saklanacak bir şey yok, Tamamen insani bir durum” diyerek kendisini savundu. Ayağının tozu ile yurda dönen Duman hızlı başladı. Başkan Duman belediyenin var olan borçlarına yenilerini eklemek için 6 Ocak 2026 Pazartesi günü belediye meclisinden yetki isteyecek. Söz konusu önerge kabul edilirse Buca Belediyesi bankalardan yasal faizi ile birlikte 375 milyon 800 bin liralık kredi çekecek.

Belediye işçisi iş bırakıp eylem yaparken sevgilisi Sevcan Orhan ile birlikte Tayland'ın dünyaca ünlü Phuket adasına yılbaşı tatiline gittiği için ülke gündemine oturan CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yeni yıla borçlanma ile başlayacak. BİR YANDAN SATIYOR DİĞER YANDAN BORÇ ALIYOR Belediyenin içine düştüğü borç batağından kurtulmak için bir yandan mülkiyeti belediyeye ait taşınmazları satan Duman diğer yandan da belediye borçlarına yenilerini eklemek için 6 Ocak 2026 Pazartesi günü yapılacak meclis toplantısında meclis üyelerinden borçlanma için yetki isteyecek.

BORÇLANMA İÇİN MECLİSTEN YETKİ İSTEYECEK İhtisas komisyonlarına sevk edildikten sonra tekrar meclis gündemine gelecek olan önerge kabul edilirse Buca Belediye Başkanı Görkem Duman yasal faizi ile birlikte bankalara 375 milyon 800 bin lira daha borçlanacak. Duman çekeceği kredi karşılığında bankalara mülkiyeti belediyeye ait bazı taşınmazları ipotek olarak gösterebilecek.