CHP’li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket’te sefada işçiler cefada!

BAŞKAN DUMAN, İŞÇİNİN YÜZÜNE NASIL BAKACAK

Evlerine ekmek dahi alamayan eylemdeki işçiler ise Başkan Duman'ın yılbaşı tatili için yurtdışına gitmesine büyük tepki gösterdi. Geçen yıl da maaşları ödenmediği için yeni yıla aileleri ile birlikte beş parasız girmek zorunda bırakıldıklarını hatırlatan işçiler, "Bu yıl da aynı şey oldu.

Geçen yıl yaşadıklarımızı bu yıl da yaşamamak için maaşlarımızın ödenmesini talep ettik. Fakat bir sonuç elde edemedik. Yazıklar olsun. Tatilden dönünce işçinin yüzüne nasıl bakacak" diyerek tepkilerini dile getirdiler