CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket'te sefada işçiler cefada!
CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, sevgilisi olduğui ddia edilen sanatçı Sevcan Orhan ile dünyaca ünlü Phuket Adası'na tatile gtitiği ortaya çıktı. Başkan tatildeyken yeni yıla parasız giren işçiler eyleme başladı. Öte yandan, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın beraber tatile gittiği sevgilisi Sanatçı Sevcan Orhan'ı belediyenin birçok etkinliğinde sahneye çıkarttığı da ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 31.12.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 09:50