Olaylı maça 1273 kupon yaptılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturmasında, Erden Timur ile birlikte gözaltına alınan şüpheliler hakkında MASAK raporu hazırlandı. 26 Ekim 2024 tarihli Kasımpaşa–Samsunspor maçının sonucunu etkilemeye yönelik eylemler iddiasıyla yürütülen soruşturmada 18 kişi tutuklandı.

44 BİN TL KUPONLA 3 MİLYON

Rapora göre Esat Bilayak, Mirza Şerifoğlu ve Enes Bartan toplam 2 bin 351 bahis kuponu yaptı; bin 273'ü kazanç sağladı. Altı şüphelinin toplam kazancı 11 milyon 494 bin TL oldu. Mirza Şerifoğlu 151 bin TL kuponla 7 milyon 867 bin TL, Enes Bartan 44 bin TL kuponla 3 milyon 494 bin TL kazandı.

Hakan Çakır 4 bin 500 TL kuponla 55 bin TL, Serhat Ölmez 500 TL kuponla 43 bin TL, Umut Esel bin 283 TL kuponla 33 bin TL kazandı. Maçın ilk yarısı 1-0 bitti, ikinci yarıda Samsunspor 18 dakikada 4 gol attı; Olivier Ntcham iki penaltı kaçırdı.