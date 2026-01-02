Türk iş dünyası yeni yıla umutlu girdi: Ülkemiz için üretmeye ve yatırıma devam edeceğiz

Haberler

Türk iş dünyasının önde gelen aktörleri yeni yıla umutlu girdi. Enflasyondaki düşüşün 2026’da da devam edeceğini söyleyen patronlar, “Bu yıl ekonomide daha dengeli bir büyüme bekliyoruz. Biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ülkemiz için çalışmaya, üretmeye ve yatırıma devam edeceğiz” dedi

Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 07:25

Küresel ekonomik ve politik sıkıntılara rağmen iş dünyasının önde gelen temsilcileri 2026 yılına umutlu girdi. Faaliyetleriyle Türkiye'nin üretim, ihracat ve istihdamına en büyük katkıyı sunan grupların patronları, yeni yıl için güven mesajı verdi. Uygulanmakta olan ekonomik programın olumlu sonuçlarının somut bir şekilde hissedilmeye başladığını söyleyen iş insanları, SABAH'a yaptıkları açıklamada, "Enflasyondaki bu düşüş eğiliminin, 2026'da da devam etmesini bekliyoruz. Bu da Merkez Bankamıza kısa vadeli faizleri düşürmek için ek alan sağlayacaktır. Enflasyon ve faiz oranlarındaki kademeli gerileme, yatırım ortamında istikrar ve ihracat pazarlarında toparlanma ile birlikte, ekonomide daha dengeli bir büyüme bekliyoruz. Yaşanan düşüşle birlikte faizler de daha düşük seviyelere inecek ve bu durum 2026'da üretimi destekleyerek ekonominin canlanmasına katkı sağlayacaktır. Ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda da büyük bir azimle çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

81 yıllık geçmişlerinde dünyanın en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı gibi birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Önümüzde daha büyük hedefler ve kat edeceğimiz uzun bir yol var. Türkiye Yüzyılı'nda da büyük bir azimle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Kalyoncu, sözlerine şöyle devam etti: "Bugüne kadar ülkemize ve topluma değer katmak için çok kıymetli bir yol yürüdük. Ancak, biliyoruz ki önümüzde daha büyük hedefler ve kat edeceğimiz uzun bir yol var. 2025'te sınırlarımızı aşan yatırımlarımız, uluslararası alanda ses getiren projelerimiz ve toplumsal faydayı önceleyen çalışmalarımızla yoğun ve verimli bir dönemi yaşadık. 2026'da da ülkemize değer katmaya devam edeceğiz."