100 şüpheliye tutuklama kararı

İstanbul'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 72 şüpheliden 67'si tutuklandı. Soruşturmada terör örgütü yanlısı faaliyet yürüttüğü belirlenen M.Y. isimli şahsın öncülüğünde, örgüte taban kazandırmaya çalışan 32 şüpheli belirlenmişti. Yalova'daki terör saldırısını gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olduğu belirlenen çok sayıda şüpheli de yakalandı. Gözaltındaki 147 şüpheliden 32'si sınır dışı edilirken 115 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tutuklama talep edilen 72 şüpheliden 67'si tutuklanırken 5 şüpheliye adli kontrol şartı uygulandı. Böylece adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli sayısı 48'e çıktı. Öte yandan Muğla, Ağrı, Kocaeli, Aydın ve Siirt'te de DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 33 şüpheli tutuklandı.