AK Parti Ankara Teşkilatı’ndan rekor: Üye sayısı 1 milyon 53 bini aştı

Yargıtay'ın açıkladığı resmî verilere göre AK Parti'nin üye sayısı 664.568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştı. AK Parti Ankara teşkilatı ise 1 milyon 53 bin 36 üye ile bu başarıda aslan payına sahip oldu. AK Parti Ankara 2025 yılında 161 bin 825 yeni üye kazanarak 6. Kez Türkiye birincisi olsu.

Rekor üye artışı, 2025'in ilk günlerinde kamuoyuyla paylaşılırken sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, elde edilen başarının Ankara teşkilatının sahadaki yoğun çalışmasının sonucu olduğunu vurguladı. Özcan ''Bu, Ankara halkının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan güveninin ve teşkilatımızın gece gündüz demeden çalışmasının bir sonucudur." dedi.

"ANKARA'DA ÇALINMADIK KAPI BIRAKMADIK"

Başarıyı değerlendiren İl Başkanı Özcan, "Teşkilatlarımızın azmi ve özverili çalışmaları sayesinde Ankara'da çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadık. Yeni katılan üyelerimizle birlikte AK Parti ailemizi daha da büyütmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Özcan, yeni üyelerin Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı sunduğunu belirterek, "Bu büyük ailenin parçası olmak isteyen herkesi davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA TARİHİ ÜYE SAYISI: 316 BİNDEN 1 MİLYONU AŞTI

Teşkilatın üye yapma konusundaki başarısına geniş yer ayıran Özcan, göreve geldiklerinde 316 bin olan üye sayısının bugün devasa bir rakama ulaştığını belirtti. Özcan, güncel rakamları şu sözlerle paylaştı:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana teşkilatımızla birlikte üye sayımızı 316 binlerden 1.053.036'ya çıkardık, 1 milyon üye barajını aştık ve üye artışında 6. kez Türkiye birincisi olduk. Bu başarı; aynı sofrayı paylaştığım, aynı yolda omuz omuza yürüdüğüm, sevincimi de yükümü de paylaşan büyük ailemin eseridir. Bu davayı evladı gibi sahiplenen teşkilatıma ve her bir yol arkadaşıma gönülden teşekkür ediyorum. Bu, Ankara halkının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan güveninin ve teşkilatımızın gece gündüz demeden çalışmasının bir sonucudur."

"BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, teşkilatın tüm birimleriyle tam bir uyum içinde çalıştığını vurguladı. Ankara teşkilatının son 6 yıldır Türkiye genelinde birincilikler elde ettiğini hatırlatan Hakan Han Özcan, kadın ve gençlik kollarının emeğine özel vurgu yaptı. Kadın kollarının yıl içinde iki kez birinci, bir kez üçüncü olduğunu; gençlik kollarının ise üç kez birincilik elde ettiğini belirterek tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Özcan, "Amacımız ve hedefimiz bir. Ana kademe, gençlik kolları ve kadın kolları olarak ayrı değil, aynı hedefe yürüyen büyük bir aileyiz. İstişare ve meşruiyet kültürümüzü artırarak, birim başkanlarımızla teşkilatımızın her kademesinde birlik içindeyiz," dedi.

"DÜNYA KAMUOYUNA VERİLEN GÜÇLÜ BİR MESAJ"

Üye sayısındaki artışın sadece bir istatistik olmadığını, aynı zamanda uluslararası bir mesaj taşıdığını ifade eden Özcan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Türkiye üzerinde hesapları olanlar, İslam düşmanlığı yapan odaklar, bu rakamlara bakıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında sadece Ankara'da 1 milyondan fazla inanmış insan olduğunu görüyorlar. Bizler sadece birer elçiyiz; vatandaşımıza Reisimizin selamını götürüyoruz. Sayımızı daha da artırarak, liderimizin arkasında tek yürek olmaya devam edeceğiz."