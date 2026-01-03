Arızaları önleyecek hiçbir faaliyet yok!

İstanbul'da toplum ulaşımdan sorumlu İETT'deki bakım ve denetim zaafı Sayıştay raporuyla belgelendi. Sayıştay'ın denetim raporuna göre, araçların sefere başlamadan önce muhtemel ya da mevcut arızaları tespit etmeye yönelik herhangi bir kontrol veya önleyici faaliyetin bulunmadığı belirlendi.

Raporda, arızaya ilişkin formların yalnızca şeklen doldurulduğu, arıza riskini ortadan kaldırmaya yönelik teknik bir denetim içermediği ifade edildi. Arıza beyanı veren özel halk otobüslerinin periyodik bakımlarından sonra yapılması gereken kontroller, sözleşme hükümlerine rağmen İETT Araç Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın "Bakım ve Teknik Yönetim Denetim Süreci"ne dahil edilmedi. Yalnızca rotasyondan çıkıp daha sonra yeniden sisteme girmek istemeleri halinde ve yılda 1 kez teknik kontrolden geçirildiği tespit edildi.

338 BİN İPTAL ARIZA KAYNAKLI

Rapora göre 25 Kasım 2024 tarihine kadar (11 ay) toplamda 649 bin 82 otobüs seferi iptal edildi. Bu iptallerin 338 bin 669'u arıza kaynaklı gerçekleşti.

FATURA YİNE VATANDAŞA

Sayıştay'ın tespitleri, İstanbul'da milyonlarca yolcunun kullandığı toplu taşıma sisteminde bakım, kontrol ve denetim mekanizmasının fiilen işlemediğini ortaya koyarken, iptal edilen yüz binlerce seferin bedelinin doğrudan vatandaşa ödettirildiğini gözler önüne serdi.