Bahçeli’den ABD’nin Venezuela saldırısına sert tepki: 15 Temmuz ile aynı yöntem

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Venezuela'daki askeri müdahale girişimine ilişkin değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı. Bahçeli, Maduro'yu hedef alan girişimi 15 Temmuz darbe kalkışmasına benzeterek, "Yöntemler birbirinin aynısıdır" dedi.

"BİLİNEN VE TANIDIK BİR KOMPLO"

Bahçeli, ABD'nin Venezuela'daki tutumunun demokratik ve hukuki meşruiyetten uzak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin bugün Venezuela'da yapmış olduğu askeri müdahale ile devlet başkanı Nicholas Maduro'yu iktidardan hukuksuz ve haksızca uzaklaştırma girişimi bizim tarafımızdan bilinen ve tanıdık bir komplodur."

15 TEMMUZ BENZETMESİ

Açıklamasında, Venezuela'daki müdahale biçimi ile Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimi arasındaki benzerliğe dikkat çeken Bahçeli, her iki olayın arkasında da aynı odakların olduğunu savundu.

Bahçeli, değerlendirmesinde şu noktalara vurgu yaptı:

Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te bulunurken, doğrudan kendisine yönelik sergilenen aşağılık girişimdeki yöntemle, bugün Maduro'yu hedef alan yöntem birbirinin aynısıdır. 15 Temmuz 2016'da Türk Milleti'nin iradesi ile netice alamayan ABD, bugün Venezuela'da benzer bir girişimde bulunmuştur. Konunun bu yönünün yayın ve yorumlarda ele alınması, yöntemdeki benzerliğin kamuoyunun dikkatine sunulması daha doğru olacaktır."