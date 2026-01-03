Fenerbahçe tribün liderine saldırı düzenlemişlerdi: 3 kişi tutuklandı!

30 Aralık günü saat 04.15 sıralarında Üsküdar Sultantepe Mahallesi Yeni Dünya sokakta meydana gelen olayda, Fenerbahçe tribün liderlerinden İsmail Gümüştekin, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralanan Gümüştekin hastaneye kaldırılmıştı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında eyleme iştiraki tespit edilen 3 şüphelinin yakalandığı, şüphelilerin sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı belirtildi.

ARAMALARDA BİRÇOK SİLAHA EL KONULDU

Devam eden çalışmalarda ise, eylemi bizzat gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli dahil olmak üzere toplam 7 şüphelinin yakalandığı, yapılan aramalarda 1 adet el bombası, 2 adet AK-47 marka uzun namlulu tüfek ve bunlara ait 7 adet şarjör, 4 adet ruhsatsız tabanca, farklı ebat ve çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, olay kapsamında tespit edilen firari şahıslara yönelik yakalama çalışmaları ve soruşturmanın sürdüğü bilgisi yer aldı.