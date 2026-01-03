Gazze’yi asla yalnız bırakmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi:

Yeni yıla girerken Galata Köprüsü üzerinde tarihi bir ana hep birlikte şahitlik ettik. Bu şunu gösteriyor: Filistin yalnız değil. Filistin her an bizim can ciğerimiz ve İsrail'in bu düşmanlığı yanına kâr kalmayacak. Türkiye bundan sonra da ne Gazze'yi ne Filistin'i yalnız bırakmayacak. Elimizden gelen tüm gayretle Türkiye olarak, İslam dünyası olarak Filistin'in ve Gazze'nin yanında bulunarak güç birliğimizi devam ettireceğiz. 2026'ya çok daha farklı, güçlü bir şekilde giriyoruz. Özellikle de Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kalmayacak. 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı. Bu yavruların ahı onun yanına kâr kalmaz. Televizyon ekranlarında o çadırdan başka her şeye benzeyen rüzgârların, yağmurun, çamurun içindeki o yavruların hâli herhalde onların ahı Netanyahu'ya kâr kalmaz. Konteyner göndermek istiyoruz müsaade etmiyor. Elimizde konteynerler var. Bunlarla o çadırlarda yaşamaktan Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizi kurtarma şansına sahip olabilirdik ama olamıyoruz. Er ya da geç inşallah o mazlumları bu sıkıntıdan kurtaracağız.

Bakanlığımız, yani Murat Bey tüm ekipleriyle çalışmalarını sürdürüyor ve böylece 11 ilimiz "deprem ili" olarak bu çalışmalarını sürdürüyor, sürdürecek ve deprem konutlarındaki hedeflerimize de inşallah ulaşacağız. Ve deprem konutlarının dışında da sosyal konutlarda da aynı gayretle yolumuza devam edeceğiz. 1+1, 2+1, 3+1 gibi inşallah yeni projelerle yolumuza devam edeceğiz.

TRUMP'LA PAZARTESİ GÜNÜ GÖRÜŞECEĞİM

(Rusya-Ukrayna savaşı) Şu anda bildiğiniz gibi benim gerek Sayın Putin ile gerek Zelenski ile gerek bu konuda Trump'la, Avrupa ülkelerinin liderleriyle görüşmelerim devam ediyor. Bu hafta içinde Paris'te yine böyle bir zirve, "Gönüllüler Konferansı" adı altında olacak ve benim adıma oraya Dışişleri Bakanım katılacak. Ama bu arada yine Sayın Trump'la da pazartesi akşamı, gündüz saat 4 gibi bir görüşmemiz olacak ve bu konuları, Rusya-Ukrayna arasındaki konuları, aynı şekilde Filistin'deki konuları da görüşme fırsatını bulacağız.

ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ HER GÜN İYİYE GİDİYOR

2026'ya her şeyden önce olumlu bir şekilde girdik, giriyoruz. Gerek enflasyondaki düşüş gerek Merkez Bankamızın rezervi her geçen gün daha iyiye gidiyor. 2026 bu noktada inşallah başarılarla dolu bir yıl olarak geçecek, buna olan inancımız tamdır. Rezervimiz gayet iyi, bundan dolayı da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. İnşallah daha gayretle bu rezervi güçlü hale getireceğiz ve 2026'yı da bu şekilde karşılayacağız.

'KAPIMIZ HERKESE AÇIKTIR'

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti'nin üye sayısını son dönemde 664 bin 568 artırıp toplamda 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını belirtti. Bu başarıya imza atan teşkilat mensuplarını tebrik eden Erdoğan, "Bizim kapımız ülkesine, milletine faydalı olmak; AK Parti çatısı altında Türkiye Yüzyılı vizyonumuza katkıda bulunmak isteyen herkese açıktır. Türkiye'nin güçlü bir AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na ihtiyacı vardır. İnşallah partimizi ve ittifakımızı daha da büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.