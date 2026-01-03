Şehitler aramızdaydı

TÜGVA Üniversite Teşkilatı, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde yapılan ve dondurucu soğuğa rağmen 520 bin kişinin katıldığı Gazze yürüyüşüyle ilgili sosyal medyadan bir yapay zekâ videosu paylaştı. İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de şehit olan gazeteci Salih el-Caferavi'nin ön kamerasıyla Galata Köprüsü'nde çekim yaptığı videoda; henüz 3 yaşındayken İsrail tarafından öldürülen Rim, torunu Rim'i "Ruhumun ruhu" sözleriyle toprağa veren Halid Dede, İsrail'in zulmüne karşı İslam dünyasına cesaret veren Gazze'nin yiğidi Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, ailesiyle birlikte 335 kurşunla katledilen 6 yaşındaki Hind Receb ve Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri yer aldı. "Onlar da aramızdaydı. Şehitlerin yolunu sürdüreceğiz" başlıklı video milyonlarca kez izlendi. On binlerce kullanıcının beğenip paylaştığı video birçok kişiyi ağlattı.