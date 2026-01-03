SON DAKİKA... Dışişleri Bakanlığı’ndan Venezuela açıklaması: Tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz

Dişişleri Bakanlığı ABD'nin Venezuela'ya saldırmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Venezuela'da meydana gelen son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye, Venezuela'nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir. Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz.

HER TÜRLÜ YAPICI KATKIYI SUNMAYA HAZIRIZ

Venezuela'daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız. Bu süreçte, Karakas Büyükelçiliğimiz, ülkede bulunan vatandaşlarımızla iletişim ve gerekli koordinasyonu kesintisiz biçimde sürdürmektedir.