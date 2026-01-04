AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan Özgür Özel'e tepki: Ağzından çıkanı kulağın duysun
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Madura'nın ABD'nin yaptığı operasyonla devrilmesinin ardından yaptığı paylaşıma sert tepki gösterdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı rezil paylaşıma tepki gösterek; "En küçük gelişmede dahi ülkesinin ve milletinin çıkarlarını öncelemek yerine siyasi fırsat kollayan bir zihniyetin, Türkiye'ye dair büyük iddialar ortaya koyması inandırıcı değildir." ifadelerini kullandı
İŞTE YAYMAN'IN SOSYAL MEDYADAN VERDİĞİ TEPKİ
Hadsiz Özgür Özel İyi dinle!!
Pavyonda para dağıtan
Mezar başında içki içen
Katil Beşşar Esad destekçisi Özgür Özel
Ağzından çıkanı kulağın duysun..
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen dış politika, krizlerin uzağında duran değil, çözümün merkezinde yer alan bir anlayışı temsil etmektedir. Bu duruş, geçici alkışlara değil, kalıcı saygınlığa dayanmaktadır.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaklaşımı, devlet aklından çok iç siyasete ve dar hesaplara sıkışmış bir siyasi refleksi yansıtmaktadır.
Türkiye'yi uluslararası arenada güçlendirmek yerine, yabancı çevrelerin onayını siyaset zanneden bu anlayış; sadece bağımlılık üretmektedir.
İlgi görmediğinde sergilenen hayal kırıklığı ise, vizyon eksikliğinin doğal sonucudur.
Dış politika; kişisel hesapların, günlük polemiklerin ya da dar parti çıkarlarının alanı değildir.
En küçük gelişmede dahi ülkesinin ve milletinin çıkarlarını öncelemek yerine siyasi fırsat kollayan bir zihniyetin, Türkiye'ye dair büyük iddialar ortaya koyması inandırıcı değildir. Bu tutum, ne milletimizin beklentileriyle ne de devlet geleneğimizle örtüşmektedir.
Türkiye, ufku sınırlı çapsız söylemlere değil; milletimizin gücünü dünyaya taşıyan kararlı bir liderliğe sahiptir.