AK Parti’den Özgür Özel’e sert çıkış: “Yalvararak siyaset yapılmaz”

Yurt dışında bulduğu her fırsatta Türkiye'yi şikâyet etmeyi alışkanlık hâline getiren CHP lideri Özel, bu kez de ABD tarafından iktidardan devrilen Nicolas Maduro'nun fotoğrafını paylaşarak Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Skandal paylaşım, siyasi nezaket sınırlarını aşan bir tehdit dili olarak değerlendirilirken, tepkiler gecikmedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, Özgür Özel'in dış politika anlayışını sert sözlerle eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Konseyi Başkanı'ndan randevu dilenen, İngiltere Başbakanı'ndan medet uman, Esed'in devrilmesine dakikalar kala 'görüşülmeli' diyen bir anlayışın dış politikadan söz etmesi ibretliktir. Sayın Genel Başkan ne söylerse söylesin; dış politika algısı yalvarmaktan ve yanılmaktan ibaret hâle gelmiştir."

Baykoç, Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin geldiği noktaya dikkat çekerek, CHP liderinin söylemlerinin gerçeklikten kopuk olduğunu vurguladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı, ilkeli ve şahsiyetli dış politika anlayışı sayesinde Türkiye bugün dünya sahnesinde figüran değil; oyunu yazan, kuran ve yöneten bir aktördür."

Özgür Özel'in uluslararası meseleler üzerinden iç siyasete malzeme üretmeye çalıştığını ifade eden Baykoç, sert eleştirilerini şu sözlerle tamamladı:

"Dışarıya dair söz söyleme cesareti ve kabiliyeti, ancak içerideki sorunları çözebilecek siyasi kapasiteye sahip olanlara kısmettir."

AK Parti cephesi, Özgür Özel'in açıklamalarının Türkiye'nin itibarını hedef aldığını belirtirken, bu tür provokatif çıkışların karşılıksız kalmayacağını net bir şekilde ortaya koydu.