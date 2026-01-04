CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın çarşamba günü grup toplantısında AK Parti'ye katılacağı öğrenildi. SABAH'a konuşan Çakır, "CHP'de siyaset yapma imkanı kalmadı. AK Parti'ye geçmemi millet istedi" dedi. Siyasi hayatına AK Parti'de devam edecek olan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'a rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.

CHP'DE SİYASET YAPILMAZ

CHP'de Özgür Özel'in genel başkanlığı sonrası parti içinde kaynayan muhalefet kazanı taşınca birçok milletvekili Özel yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Özel yönetimine kazan kaldıran milletvekillerinden olan Hasan Ufuk Çakır, TBMM'deki komisyon toplantısında partisinin milletvekillerine ve Halk TV'ye yönelik sert çıkışlarda bulundu. Parti yönetimine yönelik eleştirileri nedeniyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Milletvekili Çakır, CHP'deki disiplin sürecini beklemeden partisinden istifa ettiğini açıkladı. CHP'den istifa ettikten sonra bir müddet bağımsız olarak çalışmalarını yürüten Çakır'ın AK Parti'ye katılacağı öğrenildi. Konuya ilişkin SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Çakır, "Geldiğimiz noktada CHP'de siyaset yapma imkanı kalmadı. CHP'deki birçok milletvekili arkadaşım da böyle düşünüyor" dedi. Çarşamba günü yapılacak olan grup toplantısında AK Parti'ye katılacağını söyleyen Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye katılımına ilişkin ise "AK Parti'ye geçmemi millet istedi. Seçim bölgem Mersin'deki hemşehrilerim istifamın ardından beni bağırlarına bastı ve yörüklere yakışır bir karşılama yaptılar. Bana kendilerine hizmet etmem için AK Parti'ye katılmam gerektiğini telkin ettiler. Kayıtsız kalamadık. Talebimi AK Parti'ye ilettim ve uygun görüldü" diye konuştu.