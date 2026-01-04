Anadolu’da kar alarmı: Ekipler 24 saat sahada

Ardahan'ın Göle ilçesi, gece sıfırın altında 39,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Göle'yi sıfırın altında 33,8 dereceyle Sivas'ın Altınyayla ilçesi, 33,2 dereceyle de yine Göle'nin Yavuzlar köyü takip etti.

HELİKOPTER HAVALANDI

Batman'ın Gercüş ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 92 yaşındaki vatandaş, jandarma helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Selim Kardaş'ı almak üzere Diyarbakır Jandarma Havacılık Grup Komutanlığından helikopter bölgeye sevk edildi ve hasta, hastaneye ulaştırıldı. Giresun'un Keşap ilçesine bağlı Çamlıca köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan yerleşimde, solunum sıkıntısı yaşayan 91 yaşındaki vatandaş, UMKE ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Ağrı'nın Patnos ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 2 çocuk, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

HAYVANLAR DA UNUTULMADI

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar için kent genelinde belirlenen noktalara yem ve mama bırakıyor.

YOLLAR AÇILIYOR

Bitlis'te günlerdir etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. İlde 122 köy yolu tekrar ulaşıma açılırken, kapalı olan 172 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor. Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle mahsur kalan maden işçileri, ekiplerin 3 gün süren zorlu çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldı.