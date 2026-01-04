Başkan Erdoğan yılım ilk kabinesini topluyor! İşte masadaki gündem maddeleri
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2026'nın ilk Kabine Toplantısı Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iç ve dış politikadaki kritik başlıkları ele alacak. Toplantının ana gündemini ekonomi, terörle mücadele, bölgesel gelişmeler ve devam eden diplomatik süreçler oluşturacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yılın ilk Kabinesi'ni Beştepe'de topluyor. Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddelerini ekonomi, terörle mücadele, bölgesel gelişmelerin yanında bir de diplomatik ilişkiler oluşturacak.