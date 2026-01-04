Ecdadın mirası gençlerin omuzunda

Kars'ta, Sarıkamış Harekâtı'nın 111'inci yıldönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış Kayak Merkezi oteller bölgesinde yapılan şehit askerlerin portrelerinin yansıtıldığı heykellerin açılışını gerçekleştirdi. Bu sırada, Türk Hava Kurumu görevlileri, paramotorlarla Türk bayrağı ve "Bu Toprakta İzin Var" posterini taşıyarak uçuş yaptı.

MEŞALELİ KAYAK GÖSTERİSİ

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve komandolar da meşaleli kayak gösterisi yaptı. Askerler, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyarak meşalelerle zirveden indi. Demirden yapılan "Sarıkamış 111. Yıl" yazısını ateşleyen askerleri, vatandaşlar ilgiyle izledi.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Bu toprakta izin var" sloganıyla düzenleyeceği etkinlikler kapsamında Ankara'dan hareket eden, gençlerin yanı sıra şehit ve gazi çocuklarının yer aldığı kafileyi taşıyan tren de Sarıkamış'a ulaştı.

BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

Samsun'da da kahraman şehitlerimiz için bayrak yürüyüşü yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde bir araya gelen katılımcılar 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı. Yürüyüşe katılım oldukça yoğundu. Kayseri'de de Kadir Has Kültür Merkezi'nde bir anma töreni gerçekleştirildi.

ŞEHİT AİLELERİ AYNI SOFRADA

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Sarıkamış şehitlerinin 111'inci yılı anma programı kapsamında şehit ve gazi ailelerinin onuruna yemek verdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Allahuekber Dağları'nda yaşanan bu büyük imtihan, millet olarak, bağımsızlık uğruna neleri göze alabildiğimizi açıkça göstermektedir" ifadelerini kullandı.