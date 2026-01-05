Başkan Erdoğan bugün Trump ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin'deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra uluslararası diplomaside atılabilecek yeni adımların ele alınması bekleniyor. Erdoğan–Trump hattında kurulacak temasın, özellikle savaş bölgelerine yönelik diplomatik çabalara katkı sağlaması öngörülüyor. Görüşmede Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından gözaltına alınmasına ilişkin gelişmelerin de gündeme gelmesi bekleniyor.