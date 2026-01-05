Çelikkubbe’ye bir SİPER sistemi daha eklendi

Entegre Hava Savunma Sistemi ÇELİKKUBBE'ye bir SİPER Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi daha eklendi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, seri üretim süreci hız kesmeden devam eden Uzun Menzilli Bölge Hava Savunma Sistemi SİPER-1'in, otonom batarya kabulüne yönelik atışlı test faaliyetini başarıyla tamamladığını ifade etti. Görgün, "Zorlu bir senaryo altında manevra yapan dost ve düşman hava unsurlarının eş zamanlı olarak bulunduğu ortamda icra edilen testte hedef başarıyla imha edilmiş, SİPER-1'in uzun menzilli önleme kabiliyeti ve operasyonel olgunluğu bir kez daha sahada teyit edilmiştir" ifadelerini kullandı.