Kabinenin gündeminde terörle mücadele var

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün (pazartesi) toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iç ve dış politikadaki kritik başlıkları ele alacak. Toplantının ana gündemini ekonomi, terörle mücadele, bölgesel gelişmeler ve devam eden diplomatik süreçler oluşturacak. Kabine toplantısında en önemli başlıklardan biri ekonomi olacak. "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar da toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları, güvenlik birimlerinin saha raporları ve alınması planlanan yeni tedbirler kabine üyeleri tarafından ele alınacak.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'deki son gelişmeler, 10 Mart mutabakatı, SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu, sınır güvenliği, geri dönüş süreci ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik atılan adımlar da kabine üyelerinin masasında olacak. Dış politikada ise Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'de seyir güvenliği, Gazze'de devam eden insani kriz ve İsrail'in saldırıları kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Türkiye'nin ateşkes çağrıları, diplomatik girişimleri ve insani yardım faaliyetleri kabinenin gündeminde olacak. Öte yandan İsrail'in Somaliland'ı tanıma yönündeki adımları da toplantıda ele alınacak. 2025 yılındaki enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar gündeme gelecek.