Sarıkamış şehitlerine 111 yıllık vefa

KARS Sarıkamış'ta, 90 bin Mehmetçiğin donarak şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde, "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" ve "Bu toprakta izin var" temasıyla anma etkinliği düzenlendi. Yürüyüşe katılmak üzere birçok ilden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda kişi, Soğanlı ile Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde buluştu.

1.5 SAATLİK YÜRÜYÜŞ

Anma programı kapsamında toplanma merkezinde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde bayraklarla 4.5 kilometrelik yürüyüş için hazırlandı. Termometrelerin eksi 22 dereceyi gösterdiği Sarıkamış'ta katılımcılara Türk Kızılay tarafından çorba, çay, kete ikram edildi. Okunan duanın ardından binlerce kişi yürüyüşe başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı yürüyüş dondurucu soğukta gerçekleştirildi. Yaklaşık 1.5 saat süren Yürüyüş sırasında 100 metre uzunluğunda bayrak taşındı.

ERDOĞAN'IN MESAJI OKUNDU

Ay Yıldız Tören Alanı'nda düzenlenen anma töreni ise, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Şehitlere saygı atışı yapılmasının ardından çelenk sunumu gerçekleşti ve bir subay tarafından Sarıkamış Harekatı'nın tarihi katılımcılara anlatıldı. Ardından muharip savaş uçakları ve jandarma havacılığa ait helikopter akrobasi gösteri yaptı. Öte yandan Sarıkamış şehitleri için Antalya ve Kütahya'da da anma etkinliği düzenlendi.

'MUKADDES BIR DURAK'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sarıkamış, sıradan bir coğrafya değildir. Burası; istiklâlimizin bedelinin canla ödendiği, istikbâlimizin emanet edildiği mukaddes bir duraktır. Biz bugün burada, 111 yıl önce verilen o büyük mücadelenin anlamını yeniden idrak ediyor; o kutlu ruhu yeniden kuşanıyoruz. Derdimiz ve gayemiz açıktır: Gençlerimize tarih bilinci kazandırmak, bu toprakların hangi fedakârlıklarla vatan kılındığını yerinde göstermek ve bu mirası yarınlara taşıyacak şuuru diri tutmak" diye konuştu.

'ŞEHADETİ GÖZE ALANLARIN MÜCADELESİ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış Harekâtı'nın vatan sevgisinin en çetin imtihanlarından birisi olduğunu ifade ederek, "Ecdadımızın zor zamanlarda nasıl kenetlendiğini ve vatanı için hangi bedelleri göze aldığını gösteren tarihî bir duruştur. Bu topraklar, fedakârlığın sessiz tanığıdır. Anadolu'nun bin yılı aşan bu tanıklık, Malazgirt'te açılan kapıyla başladı. Ecdadımız vatan denildiğinde asla geri adım atmadı. Her dönemi, yeni bir destanla taçlandırdı. Sarıkamış, bu destanlar zincirinin bedeli en ağır halkalarından biridir. Soğuğa, yokluğa ve imkânsıza rağmen vatan için şehadeti göze alanların mücadelesidir" dedi.

'GERİ DÖNMEYİ DÜŞÜNMEDİLER'

Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Güler Aslan (70), "Şehitlerimize canımız feda. Büyüklerimizin anlattığına göre dondurucu soğuk ve tipi nedeniyle Mehmetçiğimiz bu topraklarda şehit oldu. Biz de onları yad ediyoruz" dedi. Rize'den gelen Ramazan Çepni ise, atalarının şehit olduğu yerde olduklarını belirterek, "Çok farklı duygular içindeyiz. Hava bugün biraz da olsun iyi ama onlar tipi ve fırtına altında vefat ettiler. Mekanları cennet olsun. Anlatılması zor çok farklı bir duygu burada var" dedi. Osman Köseoğlu da, "İki dedesini burada şehit vermiş ve eski bir komando olarak yaklaşık 15 yıldır bu etkinliklere gelmekteyim. Burada şehit olanlar geri dönmeyi düşünmediler" ifadelerini kullandı.