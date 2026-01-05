Son Dakika I Başkan Erdoğan Trump ile görüştü!
Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkileri, Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.
İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkileri, savunma sanayii alanında iş birliğini, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak adımları, Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı."
