Tekirdağ merkezli 10 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 25 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "oto yedek parçası" satmak vaadiyle vatandaşları dolan organize suç örgütüne yönelik Tekirdağ merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 29 şüphelinin yakalandığını ve 25'inin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

25 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

"İnternet Üzerinden "Oto Yedek Parçası" Satışına Dikkat

Tekirdağ merkezli 10 ilde Dolandırıcı Organize Suç Örgütüne yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 29 şüpheliyi yakaladık.

25'i TUTUKLANDI. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bakan Yerlikaya: "İnternet üzerinden 'oto yedek parçası' satışına dikkat"

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İnternet üzerinden "oto yedek parçası" satmak vaadiyle 500'den fazla vatandaşımızı yaklaşık 250 Milyon TL dolandırarak haksız kazanç sağlayan organize suç örgütüne yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Samsun, Manisa, Konya, Mersin ve Denizli'de operasyonlar düzenlendi. Vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz.

Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığını, Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum