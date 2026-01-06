Gazze’de Türkiye’siz bir senaryo olmaz

Başkan Erdoğan, ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump'ın tekrar ABD Başkanı olmasıyla ilişkilerimizin daha makul ve yapıcı temellere dayalı yönde ilerlemesi için bir fırsat ortaya çıktı.

Halkbank'la ilgili iddiaları yanlış buluyoruz. Bankanın haksız cezalarla karşı karşıya kalmaması için görüşmelerde bulunduk. Bizim için önemli olan Türkiye'nin itibarının korunması ve bankamızın haksız bir şekilde cezalandırılmamasıdır. Yasalarla tamamen uyumlu şekilde adil sonuca ulaşmayı umuyoruz.

ABD'den LNG tedarikimizi önemli ölçüde artırdık. Bu Türkiye'nin tedarik zincirinde önemli bir konuma sahip. Türkiye'nin pozisyonu çok net. Milli çıkarlarımız ve enerji güvenliğimiz doğrultusunda hareket ediyoruz. Hidrokarbon ihtiyacının önemli bir bölümünü ithalata dayandıran bir ülke olarak, enerji güvenliğimizi etkileyebilecek tüm konularda temkinli ve dengeli bir yaklaşım izlemeliyiz.

Gazze'de kurulması beklenen Uluslararası İstikrar Gücü, Türkiye'siz bir senaryoda meşruiyet sağlamakta zorlanır. Filistin tarafıyla sahip olduğumuz derin tarihsel bağlar, geçmişte İsrail ile işlettiğimiz güvenlik ve diplomasi kanalları ve bir NATO üyesi olarak bölgesel etkimiz sebebiyle böyle bir görev için kilit ülkeyiz. Gazze'de kalıcı barış için her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır.