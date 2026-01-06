Göksu Nehri’ni kirleten firmaya 1.3 milyon TL ceza

Mersin'in Silifke ve Mut İlçelerinden geçen Göksu Nehri'nin yer yer siyaha dönmesi, koku ve köpüklenmesi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kirliliğin zeytin hasadıyla birlikte zeytin yağı üretim/prina işleme fabrikalarından kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi. 29 Aralık'ta Göksu Nehri ve çevresinde yer alan zeytin yağı üretim ve prina işleme tesislerinde yapılan incelemede, Mut ilçesinde bulunan bir Prina İşleme Tesisi'nde 'karasu lagünü' olarak adlandırılan alanda toplanan zeytin atığı suyun Göksu Nehri'ne aktığı tespit edildi.

Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki kirlilik nedeniyle Çevre Kanunu gereği 2 katı ceza uygulandı. İşletmeye toplam 1 milyon 337 bin TL ceza verildi. Sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacak.