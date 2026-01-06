Karanlık odaklara yanıtı millet verdi

ABD'nin, Venezela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırma operasyonu sonrası Yunanistan kaynaklı bazı hesapların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımları tüm kesimlerden tepki gördü.

Erdoğan'a yönelik fotomontajlı paylaşımlara karşı tüm Türkiye ortak bir duruş sergilerken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin açıklama yaptı. Çelik, "Cumhurbaşkanımıza dönük aşağılık bir tehdit kampanyası karşısında birlik duygusuyla yayınlanan çok değerli mesajları tek tek okuduk. Tüm bu mesajlar ülkemizde farklı görüşlerimiz olsa da 'bir' olduğumuzu ve 'birliğimizin' ebedi olduğunu bir kere daha gösterdi" dedi. Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.

Bu sözde tehdit ve hedef göstermeler karşısında toplumumuzun her kesiminin gösterdiği ortak tepki, milli birlik ve beraberlik duygusu çok kıymetlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız devletimizin başıdır. Karanlık yabancı odaklar tarafından Cumhurbaşkanımıza dönük tehditler ve hedef göstermeler, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve tüm milletimizin hedef alınması anlamına gelir. Karanlık odakların sözde tehditlerine karşı milletimizin her kesiminden vatandaşımızın milli tepkisi, tüm dünyaya birliğimizi ve dirliğimizi göstermektedir.

BİRLİĞİMİZ EBEDİ OLSUN

Siyasi çizgi olarak Cumhurbaşkanımızı destekleyen veya kendini muhalif olarak tanımlayan pek çok vatandaşımızın, Cumhurbaşkanımıza dönük aşağılık bir tehdit kampanyası karşısında birlik duygusuyla yayınladığı çok değerli mesajları tek tek okuduk. Tüm bu mesajlar ülkemizde farklı görüşlerimiz olsa da 'bir' olduğumuzu ve 'birliğimizin' ebedi olduğunu bir kere daha gösterdi. Bu milli haslet ve hassasiyetlerle hepimiz gurur duymalıyız. Tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Milletimiz ve devletimiz var olsun, birliğimiz ve kardeşliğimiz ebedi olsun.

BİR TEPKİ DE CHP'DEN GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsiz bir paylaşımla hedef alan Yunan siyasetçi Failos Kranidiotis'e bir tepki de CHP'den geldi. CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Parti Sözcüsü Zeynel Emre söz konusu paylaşımı "hadsiz ve saçmasapan" olarak tanımladı. Emre, "Türkiye'de bırakın Cumhurbaşkanı'nı, Ankara'da herhangi bir yurttaşı helikopterle inip alacak güç yok. Dünyada böyle bir güç yok" dedi. Murathan YILDIRIM/ ANKARA