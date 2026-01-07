26 isme uyuşturucu testi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında önceki gün düzenlenen yeni dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

UYUŞTURUCUNUN MERKEZİ BEBEK OTEL

Gözaltına alınanlar arasında, uyuşturucu partilerinin merkezi olduğu iddia edilen Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, işletmecisi Arif Altunbulak, ünlü sanatçılar Gülşen, Hadise, Deniz Seki, Linet, Aşkın Nur Yengi gibi çok sayıda ünlü sanatçının menajerliğini üstlenen Haluk Şentürk, ünlü şarkıcı Alya Şahinler, Türkiye karate şampiyonu ve Avrupa üçüncülüğü bulunan Gözde Anuk, fenomenler Berna Arıcı, model Duygu Açıksöz, Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Ceyda Ersoy, şarkıcı Alya Şahinler'in de olduğu 26 şüphelinin işlemleri dün devam etti.

Operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheli, gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınan şüpheliler, yasal işlemlerinin devamı için emniyete getirildi.

Ezgi Eyüboğlu, Melisa Döngel, Mümine Sena Yıldız, 'Cihanna' lakaplı Cihan Şensözlü'nün test sonuçları pozitif çıktı. İrem Sak'ın ise negatif çıktı.

İstanbul merkezli 4 ilde yürütülen soruştuma kapsamında "uyuşturucu bulundurmak, satmak ve fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarını işlediği değerlendirilen 26 şüpheliden 25'i gözaltına alınmıştı.

TABAKTA UYUŞTURUCU BULUNDU

ÖTE yandan gözaltına alınan isimler arasında yer alan Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy'un evinde yapılan aramada, kokain ile yüzlerce uyuşturucu ve uyarıcı haplar ele geçirildi. Aramada "uyuşturucu servisi" de belgelendi. SABAH'ın ulaştığı o karelerde tabakta kullanıma hazır kokain bulunduğu da görüldü.