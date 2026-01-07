3 yılda 3.5 milyon gence istihdam

- İŞLETMELERE YÜZDE 10 STAJYER ALMA ZORUNLULUĞU GELECEK

- GENÇ İSTİHDAM PROGRAMLARINA 445 MİLYAR LİRA KAYNAK AYRILDI

- 800 BİN GENÇ STAJ İMKÂNLARINDAN YARARLANDIRILACAK

- NYOP PROGRAMINA KATILAN HER GENÇ 1375 LİRA HARÇLIK ALACAK

- HER STAJYERE 6 AYLIK SİGORTA DESTEĞİ VERİLECEK

- HER YIL 250 BİN MESLEK OKULU SON SINIF ÖĞRENCİSİNE DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNULACAK

- 18-25 YAŞ ARASI GENÇLERİN İLK İŞLERİNDE 6 AYLIK MAAŞLARINI DEVLET ÖDEYECEK

- 3 GÜN ÇALIŞAN GENÇ 19 BİN LİRA AYLIK GELİR ELDE EDEBİLECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Staj Desteği, Geleceğim Meslekte, İşgücü Uyum Programı, İşe İlk Adım Programı ve İŞKUR Gençlik Programı olmak üzere beş temel destek alanını kapsayan "Genç İstihdam Hamlesi-GÜÇ Tanıtım Programı"nda konuştu:

Üretim, istihdam, yatırım ve ihracat olmak üzere dört taşıyıcı sütun üzerinde yükselttiğimiz Türkiye ekonomisini hem büyüttük hem de şoklara karşı dirençli hale getirdik. Kalıcı istihdam odaklı çalışmalarımızı ekonominin her bir paydaşının faydasına olacak şekilde tasarladık. Bunu yaparken özellikle gençlerimizi sisteme doğrudan dahil eden uygulama metotlarıyla teşvik ve destek paketlerini de devreye aldık.

Beş temel destek alanını kapsayan gençliğin üretim çağı programı ile her gencimizin yeteneklerini geliştirebildiği kabiliyetlerini, işgücü piyasasına aktarabildiği meslek hayatına başlarken devletini yanında hissettiği bir sistem kurmayı hedefliyoruz.

Aktif işgücü programlarından yararlanan işletmelere de en az yüzde 10 oranında stajyer alma zorunluluğu getiriyoruz. Staj desteklerimize önümüzdeki üç yıl için toplam 27 milyar TL bütçe ayırdık. Mevcut staj kapasitesine ilave olarak üç yılda 800 bin gencimizin daha staj süreçlerine devlet olarak destek sunacağız. Staj başvurularını bugün itibarıyla İŞKUR üzerinden almaya başlıyoruz. Mesleki ve Teknik Liselerin son sınıfındaki öğrencilerimizin bilgilerini İŞKUR sistemine aktardık. Bu suretle her sene yaklaşık 250 bin meslek lisesi ve meslek yüksekokulu son sınıf öğrencimizi iş ve meslek danışmanlarıyla buluşturacak, üç yılın sonunda toplam 750 bin gencimizi iş hayatında hazır hale getireceğiz. Bir başka destek modülümüz NYOP programıyla gençlerimiz (ne eğitimde ne istihdamda yer alanlar) yeni beceriler kazanacak ve farklı alanlarda görev alarak uygulamalı deneyim elde edecek. Programa katılan her gencimize günlük 1375 TL cep harçlığı vereceğiz. 18-25 yaş arası gençlerimizin işe girdikten sonraki ilk altı aylık maaşlarını biz karşılayacağız. Aynı şekilde iş sigortalarını başlatarak 6 aya kadar tüm sigorta primlerini de biz ödeyeceğiz. Önümüzdeki üç yılda üç milyondan fazla gencimizi istihdama kazandıracak 445 milyar TL devasa bir kaynağı bu programlara tahsis edeceğiz. İŞKUR Gençlik Programı dahilinde haftada üç gün görev alan her bir gencimizin gelirini aylık 15 bin TL'den 19 bin TL'ye çıkarıyoruz.

MUHALEFET SOKAĞA İTİYOR

Türkiye'nin kalkınma maratonu bütün hızıyla sürüyor. Muhalefetin başını çektiği marjinal çevreler bu ülkenin gençlerine sokağı adres gösterirken biz ekonomideki hedeflerimize gençlerimizle birlikte yürüyoruz. Boğazlarına kadar baktıkları rüşvet ve yolsuzluk çamurundan duygularını manipüle ettikleri gençlerin omuzlarına basarak kurtulmaya çalışanlara rağmen biz gençlerimizi el üstünde tutuyor. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuz için gençlerimizin bilgisinden, dinamizminden, kabiliyetlerinden istifade ediyoruz.

'EV GENCİ' İFADESİNİ KABUL ETMEYECEĞİZ

Zaman zaman gençler iş beğenmiyor diyorlar. Bu tarz gençlerimize haksızlık eden genellemelerin yapıldığını görüyoruz. Bunun da ötesinde "ev genci" gibi incitici ifadelerle gençlerimizin hedef alındığına şahit oluyoruz. Bu ülkenin aydınlık yüzlerini edilgen bir konuma iten, onların potansiyelini yok sayan hiçbir yaklaşımı bugüne kadar kabul etmedik ve etmeyeceğiz. İş hayatına ilk adımını atmaya hazırlanan gençlerimizi niteliklerine uygun işlerde istihdam etmek, adil ücret, gelişim imkânı ve öngörülebilir çalışma koşullarını kendilerine sağlamak mecburiyetindeyiz. Bu şartlar temin edildiğinde gençlerin istihdama katılımının hangi düzeyde arttığını sahada çok daha net görebiliyoruz.