Başkan vekiline rüşvet operasyonu
GÖKHAN DAĞLI
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, İmar Komisyonu Başkanı ve Balıkesir Spor Başkan Yardımcısı olan Ferit Gündoğdu, bir belediye çalışanı ve imar işleriyle ilgili görüşmelerde bulunduğu 2 kişi gözaltına alındı. Dün sabah gerçekleştirilen operasyon ile evinde gözaltına alınan Gündoğdu'nun rüşvet aldığı gerekçesiyle MASAK raporları doğrultusunda gözaltına alındığı öğrenildi. İmar Komisyonu Başkanı olan Gündoğdu'nun imar işiyle ilgili 2 şüpheliden rüşvet aldığı öne sürüldü. Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın bir süre önce Ferit Gündoğdu'nun odasını kilitleterek belediye ile ilişiğini kestiği kamuoyuna yansımıştı.