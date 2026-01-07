Başkan vekiline rüşvet operasyonu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, İmar Komisyonu Başkanı ve Balıkesir Spor Başkan Yardımcısı olan Ferit Gündoğdu, bir belediye çalışanı ve imar işleriyle ilgili görüşmelerde bulunduğu 2 kişi gözaltına alındı. Dün sabah gerçekleştirilen operasyon ile evinde gözaltına alınan Gündoğdu'nun rüşvet aldığı gerekçesiyle MASAK raporları doğrultusunda gözaltına alındığı öğrenildi. İmar Komisyonu Başkanı olan Gündoğdu'nun imar işiyle ilgili 2 şüpheliden rüşvet aldığı öne sürüldü. Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın bir süre önce Ferit Gündoğdu'nun odasını kilitleterek belediye ile ilişiğini kestiği kamuoyuna yansımıştı.