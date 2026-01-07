CHP’li eski meclis üyesinden Bozbey’e yumruklu saldırı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e katıldığı halk buluşması sırasında yumruklu saldırı girişiminde bulunuldu. Yıldırım ilçesinde meydana gelen olay sonrası Bozbey'in korumaları, zabıtalar ve bölgedeki resmi ekipler şahsı etkisiz hale getirdi. Saldırgan Recep B., polis tarafından gözaltına alınırken, şahsın CHP'li eski meclis üyesi olduğu, saldırının, bir iş başvurusunun olumsuz neticelenmesinden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.