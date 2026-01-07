İsrail’in Türkiye’ye karşı şansı azalıyor

İsrail gazetesi, Tel Aviv'in Türkiye'nin Ortadoğu'daki çeşitli projelere dahil olmasını engellemeye yönelik şansının giderek azaldığını yazdı. The Jerusalem Post gazetesinin adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberinde, İsrail'in, Türkiye'nin Suriye ve Gazze Şeridi'ndeki bazı projelerde yer almasına yönelik "hayır" deme seçeneğinin giderek azaldığı belirtildi. İsrail'in Gazze'de görev yapacak Uluslararası İstikrar Gücü'nde Türkiye'nin yer almasını engellemeye çalıştığı ancak Tel Aviv'in seçeneklerinin sınırlı olabileceği ifade edildi.

ERDOĞAN VURGUSU

İsrail'in Türkiye'nin Ortadoğu'daki çeşitli projelere dahil olmasını engelleme şansının azaldığını dile getiren kaynak, "İsrail'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a 'hayır' deme sayısının bir sınırı var. Trump'ın ona (Erdoğan'a) ne kadar düşkün olduğunu herkes biliyor ve İsrail'in Gazze'deki Türk güçlerine 'hayır' demesinden sonra, geriye kaç tane 'hayır' kaldığı sorusu ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

ŞAM'DAN YENİ TALEPLER

Haberde ayrıca, ABD'nin arabuluculuğunda Suriye ile İsrail arasında dün Paris'te başlayan müzakerelere de yer verildi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, İsrail'in Suriye'de işgal ettiği bazı yerlerden çekilmesi gibi yeni taleplerde bulunduğu kaydedildi. Öte yandan Suriye yönetimi ile İsrail dün Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.

ÇOCUKLAR TRAVMADAN KONUŞAMIYOR

İsrail'in soykırımı nedeniyle çok sayıda Filistinli çocukta gelişim bozukluğu yaşanıyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'ten yapılan açıklamada "Yaşanan travmalar çocukların yüzde 25'inde konuşma bozukluğuna yol açtı" denildi. Al Jazeera'deki haberde ise Gazze Şeridi'ndeki enkazlar altında yaşam mücadelesi veren Filistinli çocukların İsrailli keskin nişancılar tarafından sık sık saldırıya uğradıkları kaydedildi. Haberde "Gazze'deki çocuklar, çadırlara kurulan okullarına gitmek için keskin nişancıların onları vurma riskini göze alıyor" denildi.

YİNE ÇADIRI VURDULAR

İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 71 bin 391'e yükseldi. İsrail yine bir çadırı vurdu. Saldırıda 5 yaşındaki bir kız ile amcası hayatını kaybetti. 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkesten bu yana düzenlenen saldırılarda 424 kişinin öldüğü ve 1199 kişinin yaralandığı belirtildi.