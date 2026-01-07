İstanbul Emniyeti’nde ara atama

İstanbul Emniyeti'nde gerçekleştirilen ara atama kararı ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Ömer Erhan Konanç İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürü Mesut Döner ise Avcılar İlçe Emniyet Müdürü oldu.

İnşaat Emlak Şube Müdürü Mustafa Parasız ise Güngören İlçe Emniyet Müdürü oldu. İl emniyet müdür yardımcısı Şaheser Şen Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Akman Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürü oldu. Son atamalara göre Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü Azmi İlker Çiftçi vekaleten İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü'ne de vekaleten bakacak.