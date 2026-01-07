Konser vurgununda hesap zamanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 5'i tutuklu 14 sanığın, 'nitelikli zimmet' suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmalarına başlandı. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanıklara savunmaları için söz verdi.

"ARKADAŞLAR İSTEDİ"

Eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı tutuklu sanık Hacı Ali Bozkurt, 35 yıldır konser ve organizasyon sektöründe çalıştığını, hakkındaki suçlamaların hatalı bilirkişi raporuna dayandığını savundu. Mahkeme başkanının, emekli olmasına rağmen görevini sürdürdüğüne yönelik sorusu üzerine Bozkurt, yaz sezonuna ilişkin organizasyon süreçlerinin mart ayında başladığını ifade etti. Haziran ayında emekli olduktan sonra birimdeki çalışma arkadaşlarının destek talebinde bulunduğunu belirten Bozkurt, bu nedenle sürece dahil olmaya devam ettiğini söyledi. Gurudan Turizm Organizasyon Şirketi sahibi, tutuksuz sanık Arda Akman ise Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi'nin sahibi Selahattin Çelikkaya ile tanıştıklarını, ABB ile çalışmak istemesi nedeniyle büyük ölçekli konser organizasyonlarının nasıl yürütüldüğünü Çelikkaya'ya danıştığını, hazırladıkları organizasyon projesini belediyeye sunduklarını ve teklifin belediye tarafından kabul edildiğini anlattı. Mahkeme heyeti, sanık beyanlarının ardından duruşmaya bugün devam edilmek üzere ara verdi.