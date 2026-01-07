Otopark isyanı

İçine düştüğü borç batağı nedeniyle bünyesinde çalışan işçilerin ikramiye ve maaşlarını dahi ödemekte zorlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kötü yönetimin faturasını yine İzmirliye kesti. 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle İZBB tarafından işletilen kent genelindeki 9 bin 64'ü kapalı, 3 bin 778'i açık olmak üzere toplamda 14 bin 797 park yerine yüzde 185'e varan oranlarda zam yapıldı. Geçtiğimiz yıl 0-12 saati 70 TL olan açık alan yol kenarındaki otopark ücreti yüzde 185 zamla 200 TL'ye yükseltildi.

OTOPARKLARDAN KAÇIŞ

Zamlardan İZBB'nin İzelman Şirketi tarafından işletilmekte olan kapalı otoparklar da nasibini aldı. 0-12 saatlik parklanma ücreti yeni yılla birlikte yüzde 150 artışla 250 liraya fırladı. Durum böyle olunca İZBB tarafından işletilen otoparklardan kaçış başladı. Daha önce aracını İZBB'nin işlettiği otoparklara park eden vatandaş, yüksek otopark ücreti ödememek için yol kenarında bulduğu boş yere aracını gelişigüzel bırakmaya başladı. Uygunsuz parklanma nedeniyle kent içi trafik de olumsuz yönde etkilendi. Yolun her iki tarafına park eden araçlar nedeniyle özellikle dar sokaklarda sürücüler büyük sorunlar yaşamaya başladı. Buna bir de denetim eksikliği eklenince kentte resmen keşmekeş yaşanmaya başladı. İzmirliler, İZBB tarafından işletilen otoparklara yapılan fahiş zamma tepki gösterdi. İzmirliler zammın makul seviyeye çekilmesini istedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzelman Şirketi tarafından işletilen 6 yeraltı, 2 tam otomatik olmak üzere toplam 22 kapalı otopark bulunuyor. Bu otoparklar toplam 9 bin 64 araç alıyor. İZBB bünyesindeki otoparklar bununla da sınırlı değil. Göztepe Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki apartman altlarındaki abone otoparklarının sayısı bin 955. Buna ilave olarak kent genelinde 3 bin 778 araçlık açık park yeri bulunuyor. İzmir genelinde açık ve kapalı otopark yerinin toplamı ise 14 bin 797'yi buluyor.