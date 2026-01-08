3 vekil AK Parti’ye katıldı

TBMM'deki grup toplantısının sonunda Başkan Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'e rozetlerini taktı. Gelecek Partisi'nden istifa eden İsa Mesih Şahin, "Bazen nehirler farklı kollara ayrılsa da finalde vuslat oluyor, aynı denize dökülüyor. Kalbi aynı duygularla atanların istikameti de aynı oluyor. Bizim duygularımız ve istikametimiz her daim güçlü Türkiye içindir" dedi. Şahin, güçlü Türkiye için karıncalar gibi çalışacağına söz verdi, gençlik yuvasına tekrar dönme fırsatı sunduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. DEVA Partisi'nden istifa eden İrfan Karatutlu, "Ben zaten aklen, vicdanen buradaydım. Şimdi de bedenen geldim. Hep birlikte güzel işlere vesile olacağız. Devir, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında durma devridir" ifadesini kullandı.

CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ise "İftiraya uğramış, haksızlığa maruz kalmış ama başını öne eğmemiş bir insanım. Makamlar geçicidir, onur ve haysiyet, şeref kalıcıdır. Kolay olan susmaktı, zor olan dik durmaktı. Ben zoru seçtim; çünkü bu millet yalanın değil hakikatin, eğilmenin değil direnenlerin yanındadır. Bugün buradayım; hesapla değil inançla, korkuyla değil cesaretle, geçmişe sığınarak değil millete yaslanarak" açıklamasında bulundu. Çakır'ın, Başkan Erdoğan'a asker selamı vererek, "İki başkomutan var. Biri Gazi Mustafa Kemal Paşa, diğeri de Türkiye Cumhuriyeti ordularının başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan" sözleri salondan büyük alkış aldı.

KABAK TADI VEREN UCUZ TARTIŞMALARI KALE ALMAYIZ

Muhalefetin sokak nümayişlerinden başka icraatının olmadığı bir dönemde biz 'Aşkla çalışan yorulmaz' düsturuyla tüm Türkiye'ye aşkla hizmet ettik. İnşallah birazdan bunların icmalini ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizle paylaşacağız. Yani CHP'nin başındaki zatı ve yönettikleri belediyelerde tembelliklerinden dolayı vatandaşa kan kusturan şürekasını umursamayacak, bunların artık kabak tadı veren ucuz sataşmalarını kale almayacak, biz işimize bakacağız.