İlim Yayma Vakfı'nın kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla hayata geçirilen "50. Yılda 50 Kütüphane" projesi kapsamında Malatya'da program düzenlendi. Yeşilyurt ilçesi Suluköy Mahallesi'nde bulunan Kahramanlar İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programa; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Malatya Valisi Seddar Yavuz, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, eğitim camiası mensupları, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, vakfın 50. yıl faaliyetlerinin 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden planlandığını belirterek, önceliğin tamamen deprem bölgesine yönelik çalışmalara verildiğini söyledi.

Depremlerden etkilenen 11 ilde milyonlarca vatandaşın hayatının derinden etkilendiğini vurgulayan Erdoğan, ilk etapta insani yardımlara yoğunlaştıklarını, ardından kalıcı ve nitelikli eğitim yatırımlarını hayata geçirdiklerini ifade etti. "50. Yılda 50 Kütüphane" projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle deprem bölgesindeki 36 okula modern kütüphaneler kazandırıldığını kaydeden Erdoğan, 130 binin üzerinde kitabın öğrencilerle buluşturulduğunu söyledi. Her okulda ortalama 2 bin 500 ila 3 bin kitaptan oluşan kütüphanelerin, öğrencilerin ders çalışabileceği ve okuma kültürünü geliştirebileceği alanlar olarak tasarlandığını belirtti.

50 YILLIK BİRİKİM

İlim Yayma Vakfı'nın 50, İlim Yayma Cemiyeti'nin ise 75 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Erdoğan, bu kurumların Türkiye'nin eğitim, kültür ve insan kaynağının yetişmesinde önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Akademik üretimi desteklemeye devam ettiklerini belirten Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri'nin Türkiye'nin en prestijli akademik ödülleri arasında yer aldığını kaydetti.

ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ 21 MAYIS'TA

Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Sergisi'nin açılışı İstanbul'da gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen serginin açılış törenine katılan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, serginin "Gelenek ve Bellek" başlığında düzenlendiği hatırlatarak, "Etnospor Kültür Festivalleri 7 defa İstanbul'da kültürseverlerle buluştu" dedi. Sergide 4 farklı kategoride 53 farklı fotoğrafçının objektifinden eserler olduğuna değinen Erdoğan, 8. Etnospor Kültür Festivali'nin İstanbul'da 21-24 Mayıs'ta düzenleyeceğini söyledi. AKM Çok Amaçlı Salon'da vatandaşlarla buluşan sergi, 14 Ocak Çarşamba gününe kadar ziyarete açık olacak.