‘Aileden kopan çocuklar, suça sürükleniyor’

TBMM Suça Sürüklenen Çocukların Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nda konuşan uzmanlar, suç işleyen çocuklara yönelik önemli tespitler yaptı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Karataş, çocukların suça sürüklenmesinde eğitimden kopuşun önemli olduğunu belirterek, "En temelinde ekonomik zorluklar, fırsat eşitsizliği, eğitimden kopuş önemli. Liseye girişe uyum programı yapmamız gerekiyor, çünkü 9'uncu sınıfta çocuklar eğitimden kopuyor. Tam çocukların gelişim döneminde ergenlik dönemine denk geliyor; böyle kurallara isyan ettikleri, akran grubunun ön plana çıktığı, aileden koptukları bir döneme denk geliyor" diye konuştu.

4 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Cezaevindeki çocuk sayısının Ocak 2026 itibarıyla 4 binin üzerine çıktığına dikkat çeken Karataş, çocuğun ailesinde, birinci derece yakınları arasında suça bulaşmış, suç işleyen birey varsa, suç işleme riskinin normal ailelere göre 26.5 kat arttığını belirtti. Uyuşturucu kullanan çocukların 9.5 kat, tek ebeveynli bir ailedeyse de 6.5 kat suç işleme potansiyelinin fazla olduğunu dile getiren Doç. Dr. Karataş, "erken tespitin" kritik önem taşıdığını söyledi. Doç. Dr. Karataş bu sorunun ancak doğru takip sistemiyle aşılabileceğini dile getirdi. Karataş, çocuklara özel cezaevi modeli oluşturulması gerektiğini belirterek, "Eğitim evi bir cezaevi modeli düşünülmeli" ifadelerini kullandı.