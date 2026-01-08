Ankara suya hasret

Başkent genelinde günlerdir hayatı felç eden su kesintileri, vatandaşı bidonlarla sokağa döktü. 2026 Türkiye'sinde sokak sokak tanker ve çeşme aramaya mahkûm edilen Ankaralılar, bir yandan da soğuk hava ile mücadele ediyor. Yaklaşık 7 senedir görevde olan ABB Başkanı Mansur Yavaş ve ekibinin olası su kıtlığına karşı yatırımsız geçen yılları, Karşıyaka Mezarlığı'nı da vurdu. Mezarlıkta bulunan hayratlardaki tüm muslukların söküldüğü, bazılarının tıpalar ile kapatıldığı, su akışının da kesildiği ortaya çıktı.

Hayratların üzerine asılan bilgilendirme yazısında, "Kuraklık kaynaklı su tasarrufu yapılması gerekmektedir. Bu sebeple mezar üstü sulamalar geçici olarak tankerlerden temin edilen su ile yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Su tankerlerimiz T-11 ve U-24 adalarında bulunmaktadır" ifadeleri yer aldı.

TANKER DE ORTADA YOK

T-11 ve U-24 adalarında herhangi bir su tankerinin de bulunmadığı görüldü. Kesinti hakkında bilgi sahibi olmadan bölgeye gelen vatandaşlar, 1 şişe su bulabilmek için mezarlığın dört bir köşesini dolandıklarını belirterek, belediyenin umursamaz tutumuna tepki gösterdi.

Kesintinin birkaç aydır devam ettiği bildirilirken, mezarlık yetkilileri ise bu durumu, "Altyapının sağlığı için rutin uygulama, geçen sene kış aylarında da yapıldı" diyerek savunuyor. Buna karşın çeşmelerin üzerine asılan bilgi yazısı ise söz konusu kesintinin rutin uygulamanın çok ötesinde olduğunu gözler önüne seriyor.

KOMBİLER ARIZALANDI

Öte yandan dengesiz su akışı sebebiyle birçok evde kombilerin ve çamaşır makinelerinin arızalandığı da öğrenildi. Birçok kişinin belediyeyi arayarak bu mağduriyete yönelik şikâyetlerini ilettiği aktarıldı.

İLÇELERDE HAYAT FELÇ

ALTYAPIYA gerekli yatırımların yapılmaması sebebiyle Ankara'da aylardır görülen su kıtlığı, özellikle yaz aylarında vatandaşı oldukça zorladı. Son 1 haftada tüm ilçelerde yeniden kendini gösteren büyük kriz, halkı elinde su bidonlarıyla bir kez daha sokağa döktü. Özellikle Altındağ, Mamak ve Keçiören'de su doldurabilmek için saatlerce çeşmelerin başında bekleyen vatandaşlar, belediyenin bitmeyen tamirat ve onarım bahanelerinden yakınıyor.