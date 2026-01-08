Milyonlarca hap ele geçirildi

İSTANBUL Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Güngören ve Zeytinburnu ilçelerinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı belirlenen iki adresi tespit etti. Söz konusu iki adrese ve iki araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda 517 kilo 800 gram katkı maddesi, 1 milyon 800 bin doluma hazır boş kapsül ve ilaç kutusu, uyuşturucu hap imalatında kullanılan bir makine ve 1 milyon 252 bin adet uyuşturucu etken maddeli sentetik ecza hapları ele geçirildi.